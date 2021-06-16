США предложили России список объектов инфраструктуры, ограждаемых от кибератак

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили России перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, на которые, согласно предложению американской стороны, будут запрещены кибератаки и нападения другого рода. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду на пресс-конференции после завершения российско-американского саммита в Женеве.

"Я говорил о предложении, согласно которому определенные объекты важнейшей инфраструктуры будут ограждены от атак с помощью кибернетических средств или любых других. Я передал им список из, если я не ошибаюсь - его нет сейчас у меня перед глазами, - 16 конкретных [типов] предприятий, обозначенных как критическая инфраструктура в соответствии с политикой США - от [объектов] энергетического сектора до наших систем водоснабжения", - сказал он.

Американский лидер отметил, что США и Россия дадут поручение группам экспертов рассмотреть конкретные случаи кибератак, которые имели место в обеих странах, и определить четкие рамки, за которыми действия в киберпространстве будут считаться неприемлемыми. "Принцип должен быть подкреплен практикой. Ответственные страны должны предпринимать действия против преступников, которые на их территории совершают кибератаки с целью получения выкупа. Так что мы договорились дать задание экспертам в обеих наших странах для работы над конкретным пониманием того, что является неприемлемым, и рассмотреть конкретные случаи [кибератак], которые произошли в наших странах", - заявил Байден.

Ранее в ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о "правилах поведения" в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.