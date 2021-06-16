Госдума приняла поправки об освобождении МСП от налогов за меры поддержки по нацпроекту

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) освобождаются от всех налогов за получение мер поддержки, осуществляемых в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Поправки закрепляют освобождение субъектов МСП от уплаты налогов за полученные безвозмездно меры поддержки в рамках нацпроекта МСП, оказываемые органами государственной власти (местного самоуправления), Корпорацией МСП, Российским экспортным центром, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, такими как центры "Мой бизнес", промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие", - отмечается в сообщении, поступившем в ТАСС.

Так, при исчислении налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения или системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, "освобождаются от налогообложения доходы в виде услуг, которые бесплатно предоставляются субъектам МСП при обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях". Речь идет в том числе об информационно-консультационных услугах по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, образовательных услугах, услугах по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП. Также освобождены от налогообложения "услуги, полученные экспортно-ориентированными субъектами МСП, к которым относятся услуги по сопровождению экспортного контракта, по поиску иностранного покупателя, по организации участия в международных и межрегиональных бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, по участию МСП в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности, а также наиболее актуальной в текущий момент комплексной услуги по размещению продукции МСП на электронных торговых площадках".

"Имущественная поддержка субъектов МСП в виде предоставления в пользование государственного и муниципального имущества, рабочих мест в коворкингах и бизнес-инкубаторах на бесплатной основе, а также иные виды поддержки, предусмотренные Федеральным законом № 209-ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства, также не будут относиться к доходам субъектов МСП, включаемым в налогооблагаемую базу. Кроме того, операции по реализации указанных работ (услуг) и передаче имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость", - сказали в министерстве.

Данные поправки налогового законодательства распространятся на меры поддержки, полученные (оказанные) после 1 января 2019 года, уточнили в Минэкономразвития.