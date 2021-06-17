Доля безналичного торгового оборота в малом бизнесе РФ за май выросла на 4%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе РФ увеличилась с 54% до 58% за год, к маю 2021 года, говорится в аналитике IT-компании "Эвотор", которая имеется в распоряжении ТАСС. Для анализа использовались данные более 750 тыс. смарт-терминалов "Эвотор" за май 2020 и 2021 годов.

"По данным "Эвотора", за год доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе увеличилась с 54% до 58%. В Москве этот показатель вырос с 61% до 63%, в Санкт-Петербурге - с 59% до 65%", - отмечается в материалах.

Регионом с самой высокой долей оплат по карте в обороте малого и среднего бизнеса остается Ямало-Ненецкий автономный округ. За год этот показатель увеличился с 75% до 77%. Среди лидеров роста - Калининградская область, где доля безналичного оборота в малом бизнесе выросла за год с 49% до 58%.

По данным "Эвотора", еще год назад в половине российских регионов наличные расчеты были популярнее безналичных. В мае этого года таких регионов осталась только четверть. Так, в Татарстане доля безнала выросла за год с 48% до 55%, в Воронежской области - с 46% до 53%, в Краснодарском крае - с 45% до 52%. В Ростовской области доля безналичного оборота в малом и среднем бизнесе за год упала с 46% до 35%.

По данным анализа, россияне предпочитают расплачиваться картой в предприятиях сферы услуг и общепита. За год доля безналичного оборота в спа-салонах выросла с 78% до 85%, салонах красоты - с 73% до 81%, в фитнес-центрах - с 64% до 71%.

"За последний год многие торговые точки микроформата и мобильные киоски начали принимать карты, отвечая на запросы покупателей. В результате в лидеры "безналичного" роста в мае 2020 года вырвались киоски с мороженым, где доля оборота по карте выросла за год с 57% до 72%, а также лавки с готовой едой навынос, - отмечается в материалах. - Наличными по-прежнему чаще оплачивают покупки сигарет и алкоголя в специализированных магазинах, хотя доля безнала в этих сегментах также растет. Доля безналичного оборота в табачных лавках за год увеличилась с 39% до 48%, в алкомаркетах - с 30% до 35%".