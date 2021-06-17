Экспорт Хабаровского края увеличился на 25% с начала года - Дегтярев

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Объемы экспортных поставок в Хабаровском крае увеличились на четверть с начала 2021 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на заседании экспортного совета в четверг.

"За первые четыре месяца 2021 года экспорт Хабаровского края вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Справочно - $676 млн. Наращивание экспорта идет по всем отраслям экспортной специализации - это продукция рыбопромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса. Растет экспорт стальной заготовки и продукции машиностроения. Для наших предприятий это выгодные внешнеэкономические контракты, а для нашей экономики - наращивание объемов производства, рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что свой вклад в наращивание объемов экспорта вносят и резиденты территорий опережающего развития. В Хабаровском крае их три, это "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". К выпуску продукции и оказанию услуг приступили 34 из 74 зарегистрированных резидентов, в проекты вложено 41,7 млрд рублей, создано 4,5 тыс. рабочих мест. Резиденты выпускают продукцию для внутреннего и внешнего рынков: пиломатериалы, шпон, топливные гранулы, продукцию рыбопереработки, стройматериалы, сельхозпродукцию, электрооборудование. В двух муниципальных районах действует режим Свободного порта Владивосток.

Как уточнил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов, по итогам 2020 года объем экспорта компаний-резидентов в стоимостном выражении составил $537 млн или около 30% от валового объема экспорта предприятий края. Вместе с тем, более 80% экспорта резидентов ТОР приходится на Амурский металлургический комбинат, доля остальных резидентов в общем объеме экспорта составляет до 6%. "Доля экспортеров среди резидентов невелика. Только 12 резидентов из 74 на сегодняшний день являются экспортерами", - сказал Тарасов. Он отметил необходимость активизации работы по популяризации экспортной деятельности среди резидентов.

По словам Тарасова, важно на краевом уровне разработать комплексный план мер по поддержке предприятий-резидентов ТОР и средних предприятий. В качестве таких мер он предложил компенсацию части логистических затрат на экспорт, создание точек присутствия в странах, куда экспортируется продукция, снижение тарифов на сборные грузы на речном и воздушном направлении, запуск круглогодичного пункта пропуска на территории Хабаровского края, в частности на острове Большой Уссурийский. Глава региона Дегтярев поддержал предложения в части организационной помощи предприятиям и создания пунктов пропуска.