WSJ: ByteDance сообщила о $45 млрд чистого убытка за 2020 год

ТАСС, 17 июня. Чистый убыток китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, составил $45 млрд в 2020 году. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, распространенное среди сотрудников компании.

По информации издания, причиной финансовых потерь стала корректировка бухгалтерского учета.

Операционный убыток ByteDance составил $2,1 млрд за прошлый год. В то же время выручка компании в 2020 году увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2019 годом - до $34,3 млрд.

ByteDance - китайская компания со штаб-квартирой в Пекине, была основана в 2012 году. Ей принадлежит ряд интернет-сервисов, в том числе и социальная сеть TikTok.