Свердловская область направит дополнительно 123 млн рублей на стабилизацию цен на продукты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области примет меры дополнительной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) для стабилизации цен на продукты. На эти цели будет направлено более 120 млн рублей, сообщил в четверг департамент информационной политики региона по итогам заседания.

"Существенно увеличивается финансирование программ в аграрном комплексе. Только в этом году на развитие АПК и продовольственного рынка за счет всех источников финансирования дополнительно выделяются 123 млн рублей. В частности, свыше 74 млн рублей направляются на возмещение части затрат при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла. Это позволит поддержать местного производителя, сдержать рост оптовых и розничных цен", - приводят в департаменте слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Он отметил, что производителям подсолнечного масла будут компенсированы средства при условии, что в торговлю они его будут отпускать по цене не более 95 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что регион направит более 60 млн рублей на стабилизацию цен на хлеб. Кроме того, власти Свердловской области планируют в два раза увеличить перечень продуктов, на которые не будет повышаться цена в магазинах. По поручению Куйвашева проводятся переговоры с торговыми сетями о контроле цен на товары из "социальной корзины". Свердловская область в будущем планирует усилить поддержку местных товаропроизводителей и включить в ассортимент продаваемых товаров региональные бренды.