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Санация на финансовом рынке

Суд удовлетворил иск ЦБ к екатеринбургскому банку "Нейва" о его ликвидации

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у этого банка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Центрального банка РФ о принудительной ликвидации екатеринбургского банка "Нейва", который 16 апреля лишился лицензии. Соответствующие данные размещены в картотеке дел в четверг.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке. Уточняется, что исковое заявление было подано в начале мая.

Согласно информации о состоянии дел банка "Нейва" на 15 июня, опубликованной на сайте учреждения, совокупная величина страхового возмещения составила 5,6 млрд рублей, общее количество вкладчиков, имеющих право получения страхового возмещения, составляет 37 057. Вкладчикам банка уже выплачено 5,25 млрд рублей, или 93,44% от общего объема средств, подлежащих страховому возмещению.

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у банка "Нейва". По состоянию на 1 апреля по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынкеСвердловская область
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