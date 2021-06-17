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Госдума дала возможность должникам защитить свой минимальный доход от списания

Законопроект дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников.

Документ дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по РФ (12 702 рубля по состоянию на 2021 год - прим. ТАСС). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. Банкам и другим кредитным организациям будет запрещено взыскивать доход с указанного счета.

При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

В случае наличия у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или минимум, установленный в регионе.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", так как "недопустимо за долги лишать человека средств к существованию". Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

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