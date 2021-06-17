Госдума приняла закон о блокировке мошеннических сайтов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов.

Законопроект наделяет ЦБ правом инициировать ограничение доступа к сайтам, вводящим пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, связанным с финансовыми пирамидами.

Документ также дает Банку России право обращения в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, на которых распространяется информация, позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых организаций.

Решение о блокировке, согласно документу, принимается генпрокурором или его заместителем на основании обращения председателя Банка России или его заместителя. Рассмотрение дел об ограничении доступа к мошенническим ресурсам будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. По словам главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, это позволит оперативно ограничивать доступ к таким ресурсам в течение нескольких дней с соблюдением всех процессуальных процедур.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты группой парламентариев в декабре 2018 года.