Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". Соответствующий список интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.

Во втором чтении в документ были внесены 11 поправок, согласно которым в перечень социально значимых информресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться специальной правительственной комиссией. Кроме того, поправками уточняется, что собственниками или иными владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах .ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%. Социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% его аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

В обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил подготовить законопроект по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.