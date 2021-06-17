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Мишустин заявил, что в АПК в ближайшее время запустят более 100 инвестиционных проектов

Премьер-министр уточнил, что речь идет о производстве молока, центре селекции и семеноводства, строительстве хранилищ сельхозпродукции и предприятий по переработке льна

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжит работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агропромышленного комплекса (АПК), в ближайшее время в отрасли будет запущено более 100 новых инвестиционных проектов.

"В прошлом году было поддержано более 5,5 тыс. инвестиционных проектов в АПК. В ближайшее время будет запущено еще более 100 новых проектов", - сказал Мишустин, открывая в четверг заседание правительства. Он уточнил, что речь идет о производстве молока, центре селекции и семеноводства, строительстве хранилищ сельхозпродукции и предприятий по переработке льна. Премьер добавил, что не останутся без внимания и другие сферы развития агропрома. Продолжатся обновление техники и развитие сельских территорий, работы по мелиорации, которые возвращают сотни тысяч гектаров земли в сельхозоборот, а также стимулирование переработки сырья.

Премьер отметил рост предпринимательской активности в этой сфере. Благодаря поддержке начинающих фермеров только за прошлый год было создано 17 тыс. новых хозяйств и потребительских кооперативов в 72 регионах.

"Необходимо продолжить работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса. Такую задачу поставил президент", - указал председатель кабмина, сделав акцент на том, что обеспечение продовольственной безопасности является главным приоритетом. "Речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам. Для успешного импортозамещения в этой сфере уже сделано немало. Зерном, растительным маслом, мясом, рыбой мы себя полностью обеспечиваем. Не так быстро, но достаточно уверенно растет производство молока. Высокий спрос на продукцию нашего агропрома и на внешних рынках, но важнее сейчас обеспечить своих, российских потребителей необходимым продовольствием", - сказал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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