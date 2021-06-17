Депутаты приняли решение увеличить на 20% расходы бюджета Тюменской области на 2021 год

ТЮМЕНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы на заседании в четверг приняли поправки в бюджет региона на 2021 год. Согласно поправкам, доходы бюджета увеличат на три млрд рублей, расходы - на 36 млрд рублей, или на 20%, дефицит составит 65 млрд рублей.

"Доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить более чем на три млрд рублей и утвердить их в объеме 150 млрд 568 млн рублей. Расходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить на 36 млрд 310 млн рублей и утвердить в размере 215 млрд 834 млн рублей. Расходы на финансирование социальной сферы предлагается увеличить на 27 млрд 732 млн рублей и утвердить их в объеме 130 млрд рублей", - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

Поправки поддержали 39 депутатов, два проголосовали против, не голосовал один.

Токарчук пояснил, что было предложено увеличить размер социальной поддержки, предоставляемой гражданам льготной категории на газификацию жилого помещения, а также предоставить дополнительную социальную поддержку малоимущим многодетным семьям.

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов добавил, что основным источником покрытия дефицита являются свободные остатки средств бюджета. "В то же время, если ситуация с доходами кардинально не улучшится, то в случае недостаточности доходов предполагаются коммерческие заимствования на сумму порядка 14 млрд рублей", - уточнил он.

С учетом внесенных изменений дефицит бюджета составит 65 млрд 265 млн рублей.

В ноябре 2020 года депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Доходы областного бюджета в 2021 году составят 147,5 млрд рублей, расходы - 179,5 млрд, дефицит - 32 млрд. Его частично планируют покрыть банковскими кредитами на восемь млрд рублей и гособлигациями (в 2021 году - десять млрд рублей).