"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Грецию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 июня открывает полеты из подмосковного аэропорта Жуковский и аэропорта Кольцово в Екатеринбурге на острова Греции - Родос и Крит. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает рейсы сразу в несколько городов Греции. Расписание составлено максимально удобно и подойдет даже для стыковок из других регионов. Улететь можно будет из двух городов России", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться с 23 июня на Родос из Жуковского, с 24 июня - в город Ираклион (остров Крит) из Жуковского и Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.