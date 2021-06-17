Saudi Aramco привлекла $6 млрд через исламские "облигации"

ТАСС, 17 июня. Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco разместила выпуск инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи $6 млрд, говорится в сообщении Aramco.

Выпуск инструментов состоит из трех траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 годах. Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели. Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения. По словам главы компании Амина Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.

Сукук - исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций. В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.

Ранее компания объявляла о планах расширить производственные мощности на 1 млн б/с, до 13 млн б/с. Сейчас проект находится на стадии инженерного проектирования.

В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи почти $30 млрд. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.