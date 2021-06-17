Хуснуллин призвал Минтранс присмотреться к технологии строительства цементобетонных дорог

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал Минтранс и руководителей регионов рассмотреть технологию строительства цементобетонных дорог с финансовой точки зрения. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"По цене она конкурирует с асфальтобетонным покрытием, но в эксплуатации намного дешевле", - приводятся на сайте российского кабмина слова вице-премьера.

Раннее ТАСС сообщал, что данная технология будет применена в Калужской области, первые 28 км бетонных дорог будут построены к 2024 году.

Также в 2020 году Минтрансом обсуждалось, что планируемая частная скоростная трасса "Меридиан" из России в Китай протяженностью 8445 км будет цементобетонной. Дорога должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка превысит 2000 км.

По данным Ассоциации бетонных дорог России, подобные дороги являются очень прочными и долговечными, и обходятся бюджету на 30% дешевле, чем асфальт. Срок эксплуатации до первого капитального ремонта у бетонного покрытия доходит до 25 лет, у асфальтового - 13, в США на основе этой технологии построено 60% федеральных трасс. В России бетонных дорог менее 1% от 1,5 млн км всех дорог общего пользования. Среди них, например, федеральная автомобильная дорога Р-254 "Иртыш", где 30 км федеральной автодороги было реконструировано и построено в цементобетонным покрытии.