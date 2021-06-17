Средние цены на бензин в России выросли за неделю на 8 копеек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 июня 2021 года выросли на 8 копеек и составили 48,01 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек - до 45,26 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек - до 48,96 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 11 коп. - до 55,74 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 7 коп. - до 49,77 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Иваново - на 1,1%, Салехарде - на 1% и Чите - на 0,7%. Снижение цен наблюдалось в Кызыле - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 45,88 рубля за литр, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,39 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,8 до 45,75 рубля за литр, марки Аи-95 - от 47,5 до 50,18 рубля, марки Аи-98 - от 55,6 до 58,16 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 7 по 13 июня увеличился на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 800,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 5,4% и составило 1,56 млн тонн.

Позиция Минэнерго

В свою очередь в Минэнерго сообщили ТАСС, что складывающийся на рынке сезонный рост спроса на топливо полностью обеспечен текущим производством: с начала июня ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Кроме того, ежедневные поставки бензинов на биржу на 11% выше аналогичного периода 2019 года. "Для предотвращения ситуации недопоставок топлива сформированы высокие запасы, а также мониторится ход ремонта ряда НПЗ, который должен завершиться в течение июля", - отметили в министерстве.

В Минэнерго также напомнили, что с 1 мая работает скорректированный демпферный механизм, который направлен в том числе на сдерживание динамики цен на топливо. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Минэнерго может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС, добавили в министерстве.

В новость были внесены изменения (20:02 мск) - добавлен комментарий Минэнерго.