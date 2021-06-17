"Ренессанс страхование" рассматривает возможность IPO на Московской бирже

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа "Ренессанс страхование" рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщается на сайте страховщика.

"Российская диверсифицированная страховая компания, совместно со своими акционерами, оценивает различные стратегические возможности, которые могут включать первичное публичное размещение акций АО "Группа Ренессанс страхование" на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

При этом на данный момент не принято окончательного решения касательно какой-либо подобной транзакции.

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года. Основным акционером группы является "Холдинг Ренессанс страхование" (52,12% обыкновенных акций), которым в свою очередь владеет международная компания "Группа Спутник". "Группа Спутник" - инвестиционная компания, активы которой превышают $1,5 млрд.