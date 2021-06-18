"Известия": почти каждый второй клиент банков оформляет кредитки "на всякий случай"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне стали чаще оформлять кредитные карты в 2021 году "на всякий случай". Такую причину для оформления кредитной карты назвал в этом году почти каждый второй против каждого третьего клиента банка в 2020-м, пишут "Известия" со ссылкой на онлайн-опрос "Райффайзенбанка".

По данным опроса, 45% россиян берут кредитку "на всякий случай", в прошлом году лишь 36% так делали. При этом стало меньше граждан, открывающих кредитные карты ради бонусов и кешбэков - в этом году таких 44%, тогда как в 2020 году их было 48%. Тех, кто пользуется одной картой, а остальные забыли закрыть, согласно опросу, 5% против 9% в прошлом году. Доля граждан с разными валютами на кредитках составила 3%.

За год изменились причины для открытия нескольких кредиток. Так, в 2020-м клиенты банков отмечали, что используют кредитки для погашения других займов. В этом году участники опроса рассказали, что используют одну карту, например, для покупок в Сети, а другую - для ежедневных трат.

Опрос проводился в пяти городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. В нем поучаствовали 1 тыс. держателей кредиток, у половины из опрошенных заработок составил от 30 до 60 тыс. рублей.