В Каталонии считают, что российские туристы смогут приехать не раньше августа

МАДРИД, 18 июня. /ТАСС/. Каталонское агентство по туризму прогнозирует, что гости из России смогут приехать на отдых в испанский регион в конце лета или в начале осени текущего года. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в пятницу директор учреждения Давид Фонт.

"К сожалению, мы пока не знаем даты открытия [границ], - отметил он. - Но все специалисты туристической отрасли надеются, что в августе - сентябре может начаться процесс открытия границ с ЕС". Как заверил Фонт, "даже в условиях пандемии Каталонское агентство по туризму не прекращало продвигать бренд Каталонии на российском рынке, сотрудничая со всеми действующими лицами в этом секторе".

"Каталонское направление уже несколько месяцев работает над тем, чтобы гибко реагировать на меняющийся спрос и предлагать российскому рынку туристические продукты, учитывающие новые потребности, возникшие в результате пандемии", - отметил директор агентства.

"Таким образом, помимо популярных солнечного и пляжного туризма и шопинга, будут продвигаться предложения, которые могут помочь оживить российский рынок, такие как культурный туризм, маршруты и мероприятия на свежем воздухе, а также премиальный туризм", - отметил Фонт. Он высказал мнение, что для постепенной нормализации ситуации в этой сфере ключевыми факторами являются вакцинация и введение ковид-паспортов.

По данным агентства, в 2019 году Каталонию посетили более 795 тыс. гостей из России. В среднем расходы каждого туриста из РФ составили почти €1,5 тыс.

В 2020 году из-за ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, в Испании побывали около 19 млн иностранцев, что на 77,3% ниже показателя предыдущего года. Сейчас королевство постепенно открывается для туристов из разных стран. С 7 июня Испанию могут посещать граждане государств вне ЕС, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.