В аппарате Титова предложили механизмы снижения цены банковской гарантии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Изменение регуляторных условий Банка России по отношению к реструктуризации проблемных кредитов бизнеса, а также к выдаче банковских гарантий способно нарастить объем кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

"Первый механизм - секьюритизация, когда банк формирует пул из низкокачественных кредитов и выпускает ценные бумаги для определенной группы инвесторов. Российское законодательство о секьюритизации пока что ориентируется на сделки с наиболее качественными активами. В рамках второго механизма более крупный портфель проблемных кредитов отдается в управление паевого инвестиционного фонда. Наконец, в самых серьезных и масштабных случаях следовало бы задействовать банк плохих долгов, но потребность в таком шаге будет ясна примерно через год", - отмечается в материалах доклада, которые предоставила ТАСС пресс-служба Титова.

Еще один незадействованный резерв, как отмечается в материалах, "видится в упрощении процедур выдачи независимых (банковских) гарантий, что облегчило бы субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к банковскому кредитованию и участию в госзакупках".

"Более гибкий механизм выдачи позволит снизить среднюю цену гарантии с нынешних 3% от сделки до 2%. В свою очередь, объем дополнительных кредитов, предоставленных субъектам МСП, может быть увеличен на 400 млрд рублей", - сказал общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на рынке финансовых услуг и в банковской сфере Олег Иванов, который занимался подготовкой материалов к докладу.

По данным аппарата Титова, в 2020 году в рамках антикризисных мер поддержки предпринимателей банки реструктурировали 12% своего кредитного портфеля (в том числе 0,9 трлн рублей кредитов малым и средним предприятиям и 5,5 трлн рублей кредитов крупным компаниям).

"Урегулирование указанной задолженности займет несколько лет. Между тем льготные условия создания резервов по корпоративным кредитам, предоставленные Банком России, закончили свое действие 1 апреля 2021 года. Действие льготных условий по ссудам малому бизнесу заканчивается 1 июля", - напомнили в аппарате.