В Москве запустили новую программу поддержки технологического бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе развития технологичных проектов "Кузница успеха" начался в столице. Программа предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров, сообщила в пятницу вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Для участия приглашаются предприятия самого разного уровня - от стартапов до компаний с полным производственным циклом. При этом они должны работать в приоритетных областях науки и техники, специализироваться на микро- и наноэлектронике, приборостроении, биомедицине и медицинской технике, ресурсосберегающей энергетике, информационных системах и технологиях, искусственном интеллекте, новых материалах, лазерных технологиях, уточнили на портале.

Программа предполагает длительное взаимодействие с каждой организацией. Им разработают индивидуальные планы развития, в которых учтут действующие меры господдержки. Кроме того, участников ждут консультации по развитию продаж, стратегии внешнеэкономической деятельности, получению патентов, сертификации и защите интеллектуальной собственности.

Ознакомиться с условиями программы и подать заявку можно на сайте инновационного территориального кластера "Зеленоград", Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера. Прием заявок продлится до 15 июля включительно.

Отбор участников проводит Корпорация развития Зеленограда, подведомственная столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

О кластерах

В инновационный территориальный кластер "Зеленоград" входят научно-исследовательские институты, промышленные предприятия сферы информационных технологий, приборостроения и микроэлектроники. Они разрабатывают и производят промышленное оборудование, медицинскую технику, ИТ-системы безопасности и энергоэффективности.

Троицкий инновационный территориальный кластер новых материалов, лазерных и радиационных технологий объединяет профильные научно-исследовательские институты, учреждения высшего и профессионального образования, объекты инновационной инфраструктуры, высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса.