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"Уральские авиалинии" открыли прямые рейсы из Москвы в Албанию

Полеты выполняют один раз в неделю по воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала полеты из Москвы в Албанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к выполнению прямых рейсов в столицу Албании - город Тирану - из московского аэропорта Домодедово. Первый рейс в Албанию в минувшее воскресенье отправлен с 99% загрузкой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Тирана - Москва (Домодедово) выполняются один раз в неделю по воскресеньям. "Российские пассажиры могут въезжать в Албанию без каких-либо ограничений, ПЦР-тестов или иных антиковидных документов не требуется", - говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский.

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