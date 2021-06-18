Фермеры Кубани смогут выпускать вино с защищенным географическим указанием

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Фермеры Краснодарского края, одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ, благодаря принятию закона, регулирующего производство и оборот этилового спирта, смогут выпускать вино и шампанское с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, заявил ТАСС в пятницу председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий производство и реализацию винодельческой продукции в России крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

"Теперь наши признанные сельхозпроизводителями фермерские хозяйства смогут выпускать вино и шампанское с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а также реализовывать их по месту производства продукции. Для Кубани принятый закон, считаю, имеет особое значение. Ведь у нас наряду с крупными игроками рынка широко представлены и небольшие винодельческие хозяйства, в том числе и так называемые гаражисты", - сказал Бурлачко.

Он уточнил, что для фермеров региона, занимающихся виноделием, вопрос сбыта продукции имел большую актуальность. По его мнению, принятые поправки будут способствовать развитию агротуризма на Кубани, в частности, энотуризма. "Не использовать в полной мере имеющийся в регионе потенциал для роста показателей в ключевых направлениях экономики, на мой взгляд, просто нелогично. Тем более, когда речь идет о виноделии, ставшем уже неотъемлемой частью кубанского гостеприимства. Для развития отрасли на федеральном уровне появились дополнительные инструменты законодательного регулирования", - резюмировал собеседник агентства.

Вице-губернатор Андрей Коробка на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему "О совершенствовании законодательного регулирования развития виноградарства и виноделия в РФ" ранее выступал с предложением внести поправки в действующее законодательство и узаконить продажу вина на розлив по примеру Крыма с целью борьбы с контрафактом.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.