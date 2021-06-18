Авиакомпания "Алроса" открыла рейсы из Якутска в Москву и Новосибирск

ТАСС, 18 июня. Авиакомпания "Алроса" расширила маршрутную сеть и открыла рейсы из Якутска в Москву и Новосибирск. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Якутии.

"В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Якутск значительно расширилась маршрутная сеть авиакомпании "Алроса". В расписании появились новые рейсы Якутск - Москва - Якутск и Якутск - Новосибирск - Якутск", - говорится в сообщении.

С 24 мая этого года в аэропорту Якутска на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 м. Из-за укороченной ВПП аэропорт может принять только среднемагистральные воздушные суда, предназначенные для работы с участком полосы длиной 1 628 м. Полеты в настоящее время осуществляют компании, которые могут поставить на маршрут данные самолеты. Строительно-монтажные работы на ВПП планируется выполнить до октября 2021 года, после этого будет эксплуатироваться полоса с полной длиной 3 400 м.

Рейсы "Алросы" обслуживаются на самолетах Boeing-737-700 вместимостью до 138 пассажиров. Полеты в Москву выполняются пять раз в неделю, по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Улететь в Новосибирск из Якутска пассажиры смогут по понедельникам и четвергам. В столицу Якутии можно отправиться из Москвы по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а из Новосибирска - по вторникам и четвергам.

Авиакомпания "Алроса" осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 34 воздушных судна семи типов.

Авиационное сообщение в воздушной гавани Якутска продолжают обеспечивать авиакомпании "Якутия", "Алроса", "Сибирь/S7", "Ираэро" и "Уральские авиалинии", они выполняют рейсы на воздушных судах типов Boeing-737-700, Embraer-170 LR, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 319.