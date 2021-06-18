Расходы бюджета Вологодской области на 2021 год увеличены до 104 млрд рублей

ВОЛОГДА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Вологодской области приняли поправки в областной бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, увеличив его доходную и расходную части. Расходы увеличили на 2,7 млрд рублей. Эти средства направят на решение социальных вопросов и строительство социальных объектов, сообщила депутатам заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

"Расходная часть бюджета на три года уточняется [увеличивается] на сумму 2,7 млрд рублей, в том числе за счет собственных источников - остатков на начало года в объеме 2,548 млрд рублей. В 2021 году объем расходной части бюджета уточняется на 2,434 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в 114 млн рублей и остатков средств на начало года - 2,3 млрд рублей", - сказала Артамонова.

С учетом всех поправок, которые поддержали парламентарии, доходная часть областного бюджета на 2021 год увеличилась на 114 млн и составила 92 млрд рублей, расходная - 104 млрд рублей. Дефицит в 12 млрд рублей полностью покрывается остатками средств на начало года, бюджет полностью сбалансирован. Внесение поправок было вызвано необходимостью решения задач по поддержке социальной сферы, сельского хозяйства и финансового обеспечения решений, принятых на градостроительных советах в муниципалитетах, отметила замгубернатора.

Объем налоговых и неналоговых доходов не изменился, увеличен объем безвозмездных поступлений - дополнительно получено из федерального бюджета 114 млн рублей, в том числе 49 млн рублей - это остатки субсидии, выданной в 2020 году на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге. Оставшиеся 65 млн рублей - это безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт лифтов в Череповце и Вологде. С учетом этих поправок безвозмездные поступления в 2021 году составят 26,8 млрд рублей.

Расходы на агропромышленный комплекс увеличили на 503 млн рублей для стимулирования производства молока и мяса. Дорожный фонд увеличили на 565 рублей, средства направят на ремонт наиболее разрушенных участков 49 улиц в девяти муниципалитетах. На развитие здравоохранения дополнительно выделили 361 млн рублей, в том числе на обеспечение льготников лекарствами, погашение долгов медучреждений. Еще 2 млн рублей выделено на стимулирующие выплаты молодым специалистам, врачам и фельдшерам скорой помощи - по 10 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно, выплаты начнутся с 1 августа 2021 года. На социальную сферу направят дополнительно 88 млн рублей, на образование - 168 млн рублей, большая часть средств потратят на строительство объектов.

"Все условия соглашений с Министерством финансов РФ о реструктуризации бюджетных кредитов в полном объеме соблюдены, согласование поправок с министерством проведено", - сообщила заместитель губернатора.