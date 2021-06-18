Правкомиссия рекомендовала установить долгосрочные тарифы аэропортам Уфы и Нового Уренгоя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президиум правкомиссии по транспорту рекомендовал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить долгосрочные тарифы в аэропортах Уфы и Нового Уренгоя, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"По результатам обсуждения были одобрены реализуемые инвестиционные проекты по развитию аэропортов города Новый Уренгой и города Уфа. ФАС России рекомендовано установить долгосрочные тарифы в этих аэропортах. Проект развития аэропорта города Кемерово будет рассмотрен после подтверждения государственной экспертизой его сметной стоимости", - говорится в сообщении.