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Санкции в отношении России
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Украина ввела санкции против гендиректора Ростеха Чемезова

Также рестрикции затронули заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов
© Сергей Карпухин/ТАСС

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу применил санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, а также заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем канале в Telegram.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций против Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.", - написал он.

Ранее о решении применить санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, предприятия Фирташа титановой отрасли якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ. А санкции в отношении Фукса касаются компании "Голден деррик", которая ранее, по мнению Киева, незаконно получала лицензии на добычу углеводородов на Украине.

Зеленский также сообщил о других решениях СНБО, принятых в пятницу. "Продлены санкции против ряда лиц, которые были внедрены решением СНБО от 21 июня 2018 года", - уточнил президент. По данным украинских СМИ, тогда в этот список входили около 2,5 тыс. физических и юридических лиц.

Совбез также утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. "Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО", - заявил Зеленский. Кроме того, были применены санкции против 12 лиц, которые находятся в статусе "субъекта повышенного преступного влияния".

В тайном режиме был рассмотрен вопрос военно-технического сотрудничества Украины с другими странами, а также принято решение об аннулировании ряда лицензий по добыче титана и других ресурсов.

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УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЧемезов, Сергей ВикторовичЗеленский, Владимир Александрович
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