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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Royal Flight с 22 июня начнет полетную программу в Турцию

Маршруты пока уточняются, отметили в компании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight с 22 июня возобновит полеты в Турцию, сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"С 22 июня начнем летать в Турцию. Полетная программа пока уточняется", - сообщил он, добавив, что в ближайшее время она будет сформирована.

Ранее на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Ранее полеты в Турцию выполняли S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, Royal Flight, Utair, "Победа" и Red Wings.

Теги
ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
Возобновление авиасообщения России с другими странами
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