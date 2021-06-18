СМИ: завод Volkswagen в Нижнем Новгороде приостановил работу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Фольксваген груп рус" в Нижнем Новгороде остановил сборку автомобилей из-за нехватки чипов, сообщает в пятницу "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу завода.

"В связи со сложившейся глобальной ситуацией с полупроводниками компания "Фольксваген груп рус" приостанавливает производство в Нижнем Новгороде на четыре дня (17-18 июня и 21-22 июня 2021 года). Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быстро адаптировать к ней наши производственные процессы", - приводит издание комментарий официального представителя компании.

Отмечается, что сборка автомобилей на площадке в Калуге продолжается.

В марте 2020 года заводы "Фольксваген" в Калуге и Нижнем Новгороде уже приостанавливали работу из-за нехватки компонентов.

Volkswagen - немецкий концерн, второй крупнейший производитель автомобилей в мире после концерна Toyota.