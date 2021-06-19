Экспортеры получат от кабмина господдержку на проведение научно-исследовательских работ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит субсидии экспортным промышленным предприятиям на проведение научно-исследовательских работ. Правила предоставления господдержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Выплаты можно будет использовать на зарплаты, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.

"Претендентам на компенсации необходимо пройти конкурсный отбор. Его проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности", - уточняется на сайте правительства.

На эти цели в 2021 году в бюджете заложено 660 млн рублей. В 2022 году сумма господдержки составит 5,53 млрд рублей, в 2023 году - 5,68 млрд рублей. Максимальная сумма субсидии на один проект составит 900 млн рублей, а на омологацию - 200 млн рублей.