Медведев заявил, что единороссы продолжат работу по поддержке малого бизнеса и самозанятых

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена продолжить работу по созданию стимулов для работы малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в субботу на пленарном заседании съезда "Единой России".

"Наша партия также должна поддерживать и предпринимателей, причем далеко не только крупный бизнес, нужно сосредоточиться на вопросах развития малых и средних предприятий в структуре российской экономики. Для этого потребуется продолжить работу по упрощению регистрационных процедур, снижению числа проверок, созданию налоговых стимулов для малых и средних компаний, для самозанятых", - сказал Медведев.

Он отметил, что успехов в социальной сфере можно добиться только при наличии эффективной экономики. "Единая Россия" должна работать над самыми разными мерами вместе с коллегами из правительства, а потом на площадке Госдумы по поддержке несырьевого экспорта и вопросам дивидендной политики сохранения сбалансированности бюджета", - сказал он.

Медведев отметил, что сохранение баланса в главном финансовом документе страны - это сложная задача. "Знаю об этом не понаслышке, [задача] не всегда благодарная, которая сопровождается и нервами, и эмоциями. Но сбалансированность бюджета нам нужна, иначе мы будем отставать как государство, как экономика", - подчеркнул председатель партии.

Он также добавил, что без обеспечения сбалансированности бюджета невозможно исполнять социальные обязательствам перед гражданами. "А мы социальные обязательства на протяжении всего периода, когда "Единая Россия" находится у власти, в целом исполняем. Это, я считаю, большое достижение", - резюмировал Медведев.