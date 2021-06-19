Эксперт: для развития СКФО нужна координация стратегий регионов и федеральных программ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Координация региональных стратегий и федеральных программ позволит создать благоприятные условия для реализации крупных инвестпроектов и созданию макрорегиональной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Такое мнение ТАСС выразила первый вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы, и охарактеризовал положение в округе как непростое.

"Для укрепления макроэкономической стабильности на Северном Кавказе необходимо сформировать механизм координации региональных стратегий и программ развития. На сегодняшний день они соотносятся с федеральными приоритетами, зафиксированными в документах стратегического планирования, но не скоординированы между собой. Решение этой задачи будет способствовать формированию макрорегиональной инфраструктуры, используемой жителями разных субъектов, а также создаст возможности для реализации более крупных инвестиционных проектов", - сказала Трунова.

По ее словам, для повышения эффективности федеральной политики на территории Северного Кавказа основной курс мер поддержки должен быть направлен на развитие инфраструктуры, а не конкретных предприятий. "Так, по данным Счетной палаты РФ, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" участвовали в капиталах других компаний. Размер взносов в уставные капиталы и взносов в имущество некоммерческих организаций составил 5,1 млрд рублей. При этом не стоит забывать о создании отдельных мегапроектов транспортной инфраструктуры и строительства очистных сооружений в городах, которые уже сейчас испытывают существенные осложнения в реализации инвестиционной деятельности и обслуживании притока туристов", - добавила эксперт.

"Белая" экономика

Трунова отметила, что на Северном Кавказе, несмотря на общую отрицательную тенденцию в стране, сохраняется высокий уровень рождаемости, при этом, в регионах остается нерешенной проблема безработицы, низкого уровня развития инженерной инфраструктуры и транспортной связанности с южными регионами России. "Несмотря на проблемы, которые сохраняются, уровень развития транспортной и туристической инфраструктуры на Северном Кавказе при этом претерпел существенные улучшения. Кроме того, был реализован ряд проектов в АПК и других ключевых секторах экономики", - сказала эксперт.

По ее словам, одним из ключевых этапов в развитии округа станет окончательное решение проблемы теневой экономики и вывод бизнеса в "белую" зону.

"Начать нужно со стимулирования практики безналичной оплаты гражданами на объектах торговли и общественного питания. Так, по данным "СберИндекса", уровень безналичного торгового оборота в 2020 году в Карачаево-Черкесской Республике составил 32,4%, в Республике Северная Осетия - 31,4%, в Кабардино-Балкарской Республике - 27,2%, в Республике Дагестан - 19,1%, Чеченской Республике - 13,9%, Республике Ингушетия - 12,7%. Это самые низкие показатели по стране", - отметила Трунова.

Первый вице-президент ЦСР также выразила мнение, что благодаря уникальной природе, самобытной культуре и сохраняемой национальной идентичности проживающих на Северном Кавказе народов округ, при должном развитии, может стать центром притяжения туристов.

"Особенность региона также заключается в том, что на его небольшой территории проживает 142 народа (по данным переписи 2010 года), переплетенных сущностями и событиями культурного наследия разных эпох и культур. <…> Регион имеет грандиозный нереализованный потенциал, это территория, которая была многие годы недооценена российскими и иностранными туристами. Туризм - стратегическая отрасль, на которую у государства сегодня огромные планы. Именно Северный Кавказ может в дальнейшем стать одним из драйверов роста всей экономики страны", - подытожила Трунова.