В Чите до 2024 года отключат девять котельных на угле за счет укрупнения ТЭЦ

ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края до 2024 года выведет из эксплуатации в Чите девять муниципальных котельных на угле для улучшения экологической обстановки. Сделать это предполагается за счет укрупнения ТЭЦ-1, сообщила журналистам в субботу вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Забайкалье.

"Чита вошла в список 12 городов, где отмечается наиболее высокое загрязнение воздуха опасными веществами для здоровья человека и окружающей среды. Но есть и хорошая новость - у Читы эти выбросы связаны в основном с угольной генерацией. Мы договорились, что в программу модернизации системы ЖКХ будут включены такие мероприятия как вывод девяти крупных котельных, которые работают на угле, с укрупнением и модернизацией ТЭЦ, которая находится в вашем городе. Это существенно облегчит ситуацию с воздухом", - сказала Абрамченко на пресс-подходе в Чите.

Кроме того, ключевыми направлениями по очищению воздуха в столице Забайкалья вице-премьер назвала модернизацию дорожной сети, а также замену городского общественного транспорта. Соответствующие работы предполагается провести по программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

"Работаем с 12 городами, в которых к 2024 году должны быть снижены выбросы на 20%. И вы знаете, что есть 474-й указ президента о национальных целях развития до 2030 года, которым поставлена задача в РФ по всем городам, где наблюдается высокий и очень высокий уровень загрязнения, влияющий на здоровье людей и окружающей среды, снизить выбросы в два раза к 2030 году. По оценкам Гидромета и Роспотребнадзора, таких городов сегодня 48", - напомнила Абрамченко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение дополнительных 4,8 млрд рублей на реализацию проекта "Чистый воздух". Средства в 2021 году получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области. Всего по программе выделено уже более 500 млрд рублей.