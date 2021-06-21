Минприроды предложило прописать срок замены запчастей для техники ради сокращения отходов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минприроды РФ предлагает составить конкретный перечень электронных товаров и прописать для каждого из них минимальные сроки выпуска запасных частей для сокращения количества отходов. Соответствующее предложение поддержала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов "Парламентской газете" в понедельник.

"Мы предлагаем разработать конкретный перечень товаров и для каждого прописать срок выпуска запасных частей. Обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с таким предложением, она нас поддержала, дано соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу России", - рассказал газете Козлов.

Он отметил, что в России ежегодно образуется около двух миллионов тонн электронных отходов, что примерно составляет 10 кг на человека. По его словам, это не самый большой показатель в мире, но проблема будет расти, если ее не решать. "При этом электронный мусор - это два процента всех отходов в мире, но 70% опасности", - добавил министр.

Козлов считает, что перечень товаров со сроками выпуска запасных частей поможет решить сразу две задачи. По его мнению, пользователи смогут выбирать качественный товар и не думать о замене только потому, что сломается деталь, а запасные не производятся. Кроме того, продление срока работы приборов сократит объемы электронного мусора, отметил глава Минприроды РФ.