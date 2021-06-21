"Автоваз" прогнозирует сохранение дефицита электрокомпонентов до 2022 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Автоваз" прогнозирует продление глобального кризиса на рынке электронных компонентов до 2022 года. Об этом сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

"Изначально мы думали, что вот этот кризис он продлится всего несколько месяцев, но в реальности мы видим, что кризис продлится намного дольше. На самом деле, это будет весь 2021 год и часть 2022 года", - заявил он.

Ранее президент компании сообщил, что "Автоваз" не намерен приостанавливать производство в июне, но не исключает возможных приостановок в дальнейшем.

За последний месяц автопроизводитель уже три раза останавливал производство некоторых моделей из-за дефицита электронных компонентов. 10 июня представитель компании рассказал ТАСС о запуске приостановленного ранее производства на линии B0, где выпускаются модели Lada Xray и Lada Largus. Производство на линиях Lada Granta и Niva Legend, приостановленное с 7 по 11 июня, было возобновлено 11 июня. На данный момент все линии выпуска работают в штатном режиме.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.