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Московская биржа осенью планирует запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций

Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов уточнил, что время торгов могут увеличить до 23:50 мск

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская биржа планирует этой осенью запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций, рассказал РБК председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. Таким образом время торгов может быть увеличено до 23:50 мск.

В вечернюю сессию инвесторам будут доступны ОФЗ и евробонды. "Мы также планируем расширить время торгов двумя классами облигаций, ОФЗ и еврооблигациями, до 23:50 мск и сделать это уже в начале осени. Таким образом, инвесторы смогут "отыгрывать" некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером", - сказал председатель торговой площадки.

По его словам, стратегия Мосбиржи направлена на то, чтобы "расширять количество инструментов и увеличивать время торгов, то есть делать биржу более интересной и доступной для частного инвестора".

В настоящее время торги облигациями на Московской бирже проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:39 мск с традиционными аукционами открытия и закрытия торгов. После запуска вечерней сессии на рынке облигаций торги на этом рынке сравняются по длительности с торгами на рынке акций, на котором они уже идут 14 часов в день.

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