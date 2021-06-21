Путин поручил провести инвентаризацию состояния железнодорожных путей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести инвентаризацию технического состояния железных дорог на предмет ограничений, лимитирующих пропускную способность, а также просроченного ремонта. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в сообщении.

По результатам этой работы должна быть утверждена программа по поэтапному выводу к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. При этом кабмин с РЖД должны проработать вопрос ее устойчивого финансирования, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, и обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.

Срок выполнения поручения установлен до 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.