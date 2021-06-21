Путин: у предприятий РФ не должно быть логистических ограничений для выхода на рынки АТР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства при развитии Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей устранить логистические ограничения для выхода российских предприятий на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, кабинету министров вместе с властями регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов надлежит "при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов обеспечить с учетом положений Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года комплексное решение задач, предусматривающих формирование устойчивых транспортных связей между перспективными центрами экономического роста, устранение логистических ограничений для выхода российских предприятий и организаций на рынки АТР, в том числе путем модернизации подходов к ключевым морским портам Дальневосточного бассейна и пунктов пропуска через государственную границу РФ". Также следует обеспечить "гарантированное и устойчивое энергоснабжение территорий, примыкающих к Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах".

Путин считает необходимым проанализировать и при необходимости актуализировать отраслевые документы стратегического планирования, а также долгосрочные и инвестиционные программы ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "РусГидро" на предмет их согласованности и сбалансированности по мероприятиям, показателям, финансовым ресурсам и срокам реализации в части вопросов развития БАМа и Транссиба.

Еще одно поручение правительству - "предусмотреть реализацию первоочередных мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) транспортной, коммунальной, социальной и иной инфраструктур территорий, примыкающих к Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в том числе в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года".

Президент указал, что эти действия необходимы для "создания современной железнодорожной инфраструктуры, ускорения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения регионов Сибири и Дальнего Востока". Ответственным за выполнение глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад должен быть представлен до 30 мая 2022 года.