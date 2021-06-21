Южная Корея заняла третье место в мире по поставкам косметики, уступив Франции и США

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Республика Корея по итогам прошлого года оказалась на третьем месте в мире по экспорту косметики, сообщило в понедельник национальное управление по безопасности продуктов питания и лекарственных средств.

По его данным, в 2020 году экспорт косметических товаров составил $7,57 млрд, что на 16,1% больше, чем годом ранее. По этому показателю Южная Корея вышла на третье место в мире, уступив лишь Франции и США.

Профицит в торговле страны косметикой достиг в прошлом году $6,4 млрд. Это 14,3% общего профицита торгового баланса страны, составившего $44,48 млрд. Более половины общего объема экспорта косметических средств (50,3%) пришлось на Китай.

Одновременно выросли поставки косметики из Южной Кореи в Россию, Казахстан, Японию, Великобританию, Канаду и США.