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Налоговые органы Эстонии и Финляндии первыми в мире запустили автоматический обмен данными

Обмен данными в режиме реального времени способствует эффективному расследованию трансграничных налоговых правонарушений

ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Налоговые органы Эстонии и Финляндии начали обмениваться данными в режиме реального времени. Об этом в понедельник сообщил налоговый департамент Эстонии.

По его информации, которую приводит агентство BNS, в рамках этого проекта реализован первый в мире автоматический обмен данными между налоговыми департаментами двух государств.

"В настоящее время запросы данных между Эстонией и Финляндией составляют около трети всех запросов, поступающих из-за рубежа в обоих государствах, - сказал заместитель генерального директора налогово-таможенного департамента Эстонии Риво Рейтманн. - Таким образом, автоматический обмен данными значительно облегчает, а также ускоряет работу налоговых департаментов Эстонии и Финляндии - это является передовым примером хорошего сотрудничества между государствами".

Как указано в сообщении, обмен данными в режиме реального времени способствует эффективному расследованию трансграничных налоговых правонарушений, а также повышает качество обслуживания клиентов.

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ЭстонияФинляндия
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