WSJ: Moderna планирует увеличить выпуск своих вакцин с расчетом на экспортные поставки

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американская компания Moderna ведет строительство двух новых производственных линий, запуск которых позволит ей на 50% увеличить выпуск вакцин от коронавируса, осуществляемый в настоящее время на предприятии компании в Норвуде, пригороде Бостона (штат Массачусетс). Об этом со ссылкой на заявление руководителя Moderna Стефана Банселя сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Глава компании отметил, что увеличение производства препарата позволит не только удовлетворить потребности в нем в самих Соединенных Штатах, но и сделает возможным в будущем экспортные поставки этой вакцины в другие страны.

"Мы планируем и надеемся на то, что как только США будут располагать достаточными [запасами] вакцины, нам будет позволено осуществлять ее экспорт, с тем чтобы мы могли оказать помощь максимальному количеству стран по всему миру", - приводит издание слова Банселя.

Первую из строящихся производственных линий планируется запустить предстоящей осенью, вторую - в начале 2022 года. Компания, пишет газета, также расширяет производств своей вакцины и за пределами США, что - при содействии ее партнеров - позволит ей в 2022 году довести выпуск препарата до около 3 млрд доз против 1 млрд доз, запланированных к изготовлению в текущем году.