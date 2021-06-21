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Аналитики считают, что рынок НПФ России может сократиться до 20-25 фондов в ближайшие годы

Причинами сокращения числа НПФ аналитики НРА называют отсутствие развития пенсионной индустрии, низкие ожидаемые банковские процентные ставки в ближайшие годы и высокую регуляторную нагрузку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может консолидироваться до 20-25 организаций в ближайшие годы, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Аналитики отмечают, что число НПФ в России сокращается. Так, их количество снижалось с 66 в 2017 году до 43 на II квартал 2021 года.

"Консолидация пенсионной индустрии, которая началась в 2014-2015 годах, продолжается в 2021 году и будет продолжаться в последующие годы. В июне АО "НПФ Сбербанка" приобрел 100% акций АО НПФ "Ренессанс пенсии", в мае была закрыта сделка о покупке АО НПФ "Сафмар" (сейчас - АО НПФ "Достойное будущее") группой "Регион", - отмечают аналитики.

Фонды будут объединяться вокруг финансовых групп, близких к российскому государству, полагают аналитики. Во избежание консолидации свыше 25-30% объема средств пенсионного рынка по объему активов такие группы будут иметь 2-3 крупных НПФ со схожими инвестиционными стратегиями для контроля над внутренней конкуренцией, отмечают в агентстве.

Причинами сокращения числа НПФ аналитики называют отсутствие развития пенсионной индустрии, начиная с "заморозки" обязательного пенсионного страхования; низкие ожидаемые банковские процентные ставки в ближайшие годы; высокую регуляторную нагрузку.

В связи с консолидацией в течение следующих 3-4 лет разница между минимальной и максимальной доходностями лидеров и аутсайдеров среди фондов будет колебаться в районе 1-1,5%.

Эксперты ожидают, что доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на конец 2021 года составит 7-8%, по пенсионным резервам - 5,5-6,5%. Драйверами выступят позитивные инвестиционно-финансовые ожидания в 2021 году.

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