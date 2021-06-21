Дополнительный поезд из Ростова в Адлер запустят из-за роста пассажиропотока

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Дополнительный поезд из Ростова-на-Дону в Адлер запустят в июле в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока. Об этом сообщается в пресс-релизе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), филиала ОАО "РЖД". Состав будет курсировать до 30 августа, его запустит Федеральная пассажирская компания, также являющаяся дочерней структурой РЖД.

"В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") запускает дополнительный поезд №511/512 Ростов-на-Дону - Адлер.

Состав начнет курсировать с 10 июля и будет ходить до 30 августа, отправляясь из донской столицы с вокзала Ростов-Пригородный", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СКЖД, уникальность данного поезда состоит в том, что его отправление будет осуществляться с пригородного вокзала, кроме того, цена на него будет ниже обычного. "Из Ростова-на-Дону поезд будет отправляться по четным числам в 00:20 и прибывать в Адлер в 12:32. В обратном направлении из Адлера также по четным числам отправление запланировано на 16:08, а прибытие в Ростов-на-Дону в 04:32", - говорится в пресс-релизе СКЖД.