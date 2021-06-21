Вторую очередь ферм для откорма кроликов открыли в Смоленской области

ТАСС, 21 июня. Новую площадку компании по разведению кроликов "КролЪ и К" открыли в понедельник в Гагаринском районе Смоленской области, что позволит увеличить производство мяса вдвое - до 2 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию 14 построенных ангаров для содержания животных является частью инвестпроекта с общим объемом финансирования 1,1 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона по итогам рабочей поездки губернатора Алексея Островского в район.

"Завершено строительство 14 новых ангаров для содержания кроликов, здания санпропускника, репродуктора и очистных сооружений. В дополнение к этому, завезено прародительское поголовье кроликов от французского поставщика генетики-компании Hycole", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

По данным директора предприятия Олега Пашутина, открытие откормочной площадки позволит с 1 тыс. тонн до 2 тыс. тонн увеличить годовой объем производства мяса. "При этом мы стали делать особый упор на переработке крольчатины и расширении ассортимента - только 20% готовой продукции представляют собой тушки кроликов, а оставшиеся 80% - это фарш, различные полуфабрикаты", - приводит пресс-служба слова Пашутина.

Компания работает в Гагаринском районе в 2013 года, соглашение о расширении производства было подписано в июне 2019 года между ее руководством и властями регионам на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подразумевает строительство новой откормочной площадки для содержания более 15 тыс. голов родительского поголовья и 1 тыс. голов - прародительского. Общий объем инвестиций - 1,1 млрд рублей.