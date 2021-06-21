Субсидии на льготные перевозки детей в купе в 2021 году составят 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет, путешествующие по России, смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий со скидкой. Льготный тариф рассчитывается как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

"Государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой. На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей. И эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал он.

Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры в любом направлении. Данная работа ведется в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы". Принятое решение не только повысит комфорт и удобство для пассажиров при передвижении железнодорожным транспортом, но и будет способствовать повышению доступности его услуг.

Сбор заявок на осуществление перевозок по субсидируемым тарифам будет открыт уже в конце этого месяца. Таким образом, в ближайшее время семьи с детьми смогут купить билеты по льготным тарифам и совершить путешествие.

Напомним, что в нашей стране также субсидируются и плацкартные перевозки как социально значимый сегмент. Кроме того, во всех вагонах внутрироссийских поездов дети до пяти лет ездят бесплатно, от пяти до 10 лет - оплата составляет 35% от стоимости взрослого билета. В учебный период школьникам и студентам от 10 до 17 лет на проезд в плацкартных вагонах предоставляется скидка 50%.