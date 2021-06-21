Facebook запустила в США аналог Clubhouse

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Компания Facebook запустила на территории США сервис Live Audio Rooms, позволяющий пользователям прослушивать беседы общественных деятелей и крупных сообществ социальной сети в реальном времени и участвовать в них. Об этом в понедельник сообщила компания на своем сайте.

Нововведение по концепции напоминает приложение социальной сети Clubhouse. Общение в ней основано на голосовой связи, в ней нет текстовых постов, но существуют специальные виртуальные комнаты, где выступают спикеры.

Администрация Facebook наделит определенные общественные фигуры и группы в социальной сети правом создавать аудиокомнаты, в которых будут вестись дискуссии. Создатель такого чата может определить до 50 пользователей, которым будет предоставлена возможность говорить, число слушателей не ограничено. Предусмотрена возможность создания закрытой комнаты, доступ к которой разрешен лишь по приглашениям.

Слушатели и участники также смогут отправлять пожертвования авторам бесед или другим некоммерческим организациям, указанным создателями комнаты. Предполагается, что сервисом будут пользоваться публичные фигуры, эксперты и звезды.

Помимо Live Audio Rooms, Facebook запустила сервис подкастов.