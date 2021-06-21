В Петербурге увеличат число пригородных поездов в Выборгском и Приозерском направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Комитет по транспорту принял решение 26 и 27 июня запустить пять дополнительных пригородных поездов в Выборгском и Приозерском направлении в связи с ростом пассажиропотока. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В адрес перевозчика было отправлено письмо с просьбой назначить на 26 и 27 июня пять дополнительных поездов в Выборгском и Приозерском направлении. Также в эти дни будет усилен контроль за оплатой проезда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что пригородный поезд Финляндский вокзал - Приморск - Советский будет обслуживаться восьмивагонным составом. Пригородный поезд Советский - Финляндский вокзал пойдет на участке Зеленогорск - Удельная со всеми остановками.

Кроме того, будет назначена дополнительная "Ласточка" Финляндский вокзал - Выборг с дополнительной остановкой в Солнечном.

В минувшие выходные из-за аномальной жары пригородные направления были перегружены желающими отдохнуть возле водоемов. Петербуржцы с трудом могли попасть в электрички, людям приходилось стоять в тамбуре, социальная дистанция не соблюдалась.

Ранее ТАСС сообщал, что уже в утренние часы в Петербурге в понедельник столбик термометра поднялся до 30,7 градуса, был побит третий подряд суточный температурный рекорд, прежний максимум был зафиксирован в 2006 году. В субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в городе превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году.