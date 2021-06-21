Чебоксарский экономический форум "Чувашия. Трансформация" открылся в регионе

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. Чебоксарский экономический форум "Чувашия. Трансформация" в понедельник приступил к работе в Чувашии. В этом году мероприятие посвящено цифровой трансформации различных сфер.

"Экономический форум в Чувашской Республике <...> в 1996 году начался как выставка, как желание показать достижения и возможности Чувашской Республики, а потом, уже в начале 2000-х уже начал проводиться параллельно форум экономический. Мы с вами практически его перерождаем после пандемии после прошлого года, в который из-за пандемии [форум] не проводили", - сказал в понедельник на форуме глава республики Олег Николаев.

В первый день форума проходит стратегическая сессия "Креативная экономика - новый вектор развития региона. Люди. Технологии Территория", посвященная проектам в сфере креативных кластеров. В этот же день прошел отборочный этап регионального кубка по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, в котором приняли участие 30 команд - руководители и сотрудники компаний Чувашии, студенты и аспиранты, предприниматели. В этот же день состоялся круглый стол на тему цифровой трансформации здравоохранения.

Во второй день форума пройдет финал этапа регионального кубка по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Ключевым днем мероприятия станет 23 июня: в этот день пройдет пленарное заседание и церемония вручения регионального этапа Национальной премии "Бизнес-успех". В завершающий день участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию спорта и государственно-частного партнерства на семинаре-совещании "Спорт - норма жизни" и круглом столе "Реализация ГЧП проектов на территории Чувашской Республики". В программе форума также межрегиональный фестиваль национальной кухни "Гостеприимная Чувашия" 23 июня и межрегиональная выставка "Регионы - сотрудничество без границ" 23-24 июня.

Чебоксарский экономический форум проходит с 21 по 24 июня. Мероприятие организовано в онлайн- и офлайн-форматах. В этом году участники форума затронут три основных направления: технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.