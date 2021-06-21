Догазификацию Подмосковья завершат в 2022 году без привлечения средств населения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство планирует завершить догазификацию Московской области до конца 2022 года, газ будет доведен до домовладений без привлечения средств граждан. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении кабмина.

"Газификация регионов была ускорена согласно поручениям президента России Владимира Путина в части ее поэтапного завершения к 2024 году и 2030 году, а также проведения догазификации до конца 2022 года", - отметил он.

По его словам, Московская область уже достигла значительных успехов - текущий уровень доступности природного газа составляет 96%. Новак напомнил, что принятая программа позволит полностью обеспечить газификацию области, подключить около 300 тыс. человек.

Регион одним из первых запускает программу социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации с бесплатным проведением газа до границ участков, подчеркнул вице-премьер.

В Московской области общий срок от подачи заявки до подведения газопровода до границ участка сокращается в два раза. Кроме того, при проведении газификации с заявителем будет заключен единый договор на бесплатное доведение газопровода до границ участка, а также предложен вариант проведения газопровода непосредственно до газопринимающего оборудования заявителя с возможностью получения рассрочки на оплату работ.