Прокачку газа по "Турецкому потоку" остановят на неделю для техобслуживания трубы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Транспортировка газа по обеим ниткам морского трубопровода "Турецкий поток" будет остановлена с 22 июня для проведения планового технического обслуживания газопровода. Об этом сообщается на сайте "Турецкого потока".

Техобслуживание трубопровода будет вестись по 29 июня. Все это время прокачка газа по "Турецкому потоку" осуществляться не будет.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Ранее сообщалось, что средняя загрузка "Турецкого потока" в первом квартале 2021 года составила 73%, но в течение года она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы.